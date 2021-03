"Trattamento per 14 giorni...". La nuova cura da fare a casa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alessandro Imperiali Con il nuovo protocollo stilato all'Istituto Mario Negri è possibile curare a casa i positivi covid e scongiurare l'intasamento delle corsie di ospedale Secondo un nuovo protocollo dell'Istituto Mario Negri, è possibile prevenire le degenerazioni della sindrome infiammatoria del Covid, ovvero quella che, nella maggior parte dei casi, conduce all'ospedale. Il protocollo e le novità Come riporta il Corriere.it, sono diverse le novità apportate nel protocollo, stilato lo scorso novembre, dall'Istituto Mario Negri per il Trattamento a domicilio dei pazienti Covid rispetto alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. La direttiva più importante è: al sorgere dei primi sintomi si inizia la terapia, con o senza l'esito del tampone. Il non aspettare il risultato serve per prevenire la ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alessandro Imperiali Con il nuovo protocollo stilato all'Istituto Mario Negri è possibilere ai positivi covid e scongiurare l'intasamento delle corsie di ospedale Secondo un nuovo protocollo dell'Istituto Mario Negri, è possibile prevenire le degenerazioni della sindrome infiammatoria del Covid, ovvero quella che, nella maggior parte dei casi, conduce all'ospedale. Il protocollo e le novità Come riporta il Corriere.it, sono diverse le novità apportate nel protocollo, stilato lo scorso novembre, dall'Istituto Mario Negri per ila domicilio dei pazienti Covid rispetto alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. La direttiva più importante è: al sorgere dei primi sintomi si inizia la terapia, con o senza l'esito del tampone. Il non aspettare il risultato serve per prevenire la ...

