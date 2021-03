Trasporti | Cdm proroga al 31 5 convenzione per collegamento isole

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Per garantire la mobilità delle persone e la circolazione delle merci su tutto il territorio nazionale "vengonoti i collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia eTremiti svolti in regime di servizio pubblico per il tempo necessario a consentire la fine delle procedure di aggiudicazione dei contratti di servizio e, in ogni caso, fino al 31 maggio 2021. I servizi riguardano le linee: Termoli-Tremiti; Civitavecchia-Cagliari-Arbatax; Napoli-Cagliari; Cagliari-Palermo; Genova-Porto Torres; Civitavecchia-Olbia". Lo spiega Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

