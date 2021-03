Traffico Roma del 31-03-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Luceverdeuna buona serata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi sulla tangenziale ci sono incolonnamenti verso San Giovanni da Corso Francia la Salaria dalla nome fino alla rampa d’ingresso per laL’Aquila proseguendo sulla tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo code da Viale Togliatti fino al bivio per il raccordo in uscita dalla città proprio sul raccordo in carreggiata interna solite code tra Flaminia Salaria poi a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dalla diramazione dinord fino allo svincolo della centrale del latte a seguire altre cose per ilal bivio con laL’Aquila alla Prenestina code a tratti anche in carreggiata esterna dallaFiumicino la via del mare dalla Pontina alla ...