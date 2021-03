Traffico Roma del 31-03-2021 ore 18:00 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi sulla tangenziale est ci sono in colonna 20 verso San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII a Bari e poi a seguire dalla Tiburtina sino alla rampa di ingresso per la Roma L’Aquila proseguendo sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila è uscita dalla città code da via Filippo Fiorentini sino al bivio per il raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna code a tratti tra Flaminia Salaria e poi dalla Bufalotta a La Rustica in esterna incolonnamenti dalla Roma Fiumicino alla via del mare dalla Pontina alla Romanina per lavori chiuso viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso Francia per chi proviene dai Parioli chiusa anche la rampa che mette proprio su Corso Francia in direzione della Flaminia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi sulla tangenziale est ci sono in colonna 20 verso San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII a Bari e poi a seguire dalla Tiburtina sino alla rampa di ingresso per laL’Aquila proseguendo sulla tratto Urbano dellaL’Aquila è uscita dalla città code da via Filippo Fiorentini sino al bivio per il raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna code a tratti tra Flaminia Salaria e poi dalla Bufalotta a La Rustica in esterna incolonnamenti dallaFiumicino alla via del mare dalla Pontina allanina per lavori chiuso viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso Francia per chi proviene dai Parioli chiusa anche la rampa che mette proprio su Corso Francia in direzione della Flaminia ...

