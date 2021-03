Traffico Roma del 31-03-2021 ore 16:30 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Ci sono rallentamenti per incidente sul Raccordo in carreggiata esterna tra le uscite Montespaccato e Aurelia proseguendo sempre in esterna altre cose per il Traffico della Roma Fiumicino alla Romanina rallentamenti anche in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e dalla centrale del latte alla rustica per lavori chiuso viale maresciallo pilsudski ci troviamo al Flaminio tra via Giulio gaudini e Corso Francia per chi proviene dai Parioli chiusa anche la rampa che mette proprio su Corso Francia in direzione della Flaminia nel rione Prati ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Ci sono rallentamenti per incidente sul Raccordo in carreggiata esterna tra le uscite Montespaccato e Aurelia proseguendo sempre in esterna altre cose per ildellaFiumicino allanina rallentamenti anche in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e dalla centrale del latte alla rustica per lavori chiuso viale maresciallo pilsudski ci troviamo al Flaminio tra via Giulio gaudini e Corso Francia per chi proviene dai Parioli chiusa anche la rampa che mette proprio su Corso Francia in direzione della Flaminia nel rione Prati ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - muoversintoscan : ??? In #A1, traffico regolare tra #Valdichiana e #MonteSanSavino in direzione Roma #viabiliTOS - TrafficoA : A24 - Roma - Coda complanare tratto urbano a24 Coda tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA per traffico intenso - muoversintoscan : ??? Traffico regolare in #A1 tra #Valdarno e #Arezzo verso Roma #viabiliTOS - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svi… -