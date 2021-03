Traffico Roma del 31-03-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti per incidente su via Leone XIII all’altezza della via Aurelia Antica via Silvestri per lavori chiuso viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso Francia per chi proviene dai Parioli chiusa anche la rampa che mette proprio su Corso Francia direzione della Flaminia nel rione Prati proseguono i lavori di potatura su Viale delle Milizie interdetto al transito tra via Silvio Pellico e viale Angelico Per lo stesso motivo chiusa anche via Cominotti tra via Giovanni Nicotera Piazza Martiri di Belfiore rallentamenti per incidente su via della Magliana all’altezza di via caprese sulla raccordo in carreggiata esterna Si procede a rilento per il Traffico intenso tra le uscite Laurentina e Romanina restano problemi per lavori ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti per incidente su via Leone XIII all’altezza della via Aurelia Antica via Silvestri per lavori chiuso viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso Francia per chi proviene dai Parioli chiusa anche la rampa che mette proprio su Corso Francia direzione della Flaminia nel rione Prati proseguono i lavori di potatura su Viale delle Milizie interdetto al transito tra via Silvio Pellico e viale Angelico Per lo stesso motivo chiusa anche via Cominotti tra via Giovanni Nicotera Piazza Martiri di Belfiore rallentamenti per incidente su via della Magliana all’altezza di via caprese sulla raccordo in carreggiata esterna Si procede a rilento per ilintenso tra le uscite Laurentina enina restano problemi per lavori ...

