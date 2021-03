Toti | “Lasciamo la porta aperta alla speranza e cominciamo a fare progetti”

Leggi su dire

(Di mercoledì 31 marzo 2021) GENOVA – “Dobbiamo cercare di dare regole più semplici e comprensibili ai cittadini e alle categorie. Stringiamo i denti per i prossimi 20 giorni, ma cerchiamo anche di darci delle date e un orizzonte di fiducia per il futuro. L’anno scorso aprimmo comunque la stagione estiva, quest’anno c’è anche la campagna vaccinale: cominciamo a fare progetti, sennò viviamo di giorno in giorno, senza speranza”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ad ‘Anteprima Studio24’ su Rai News24, in vista del nuovo decreto sulle norme di contenimento della pandemia.