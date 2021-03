Torta brioche al limone Senza burro | da inzuppare e con solo 160 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 marzo 2021)al. A colazione o a merenda, specie se si tratta di bambini, è sempre molto meglio cercare di stare alla larga dai prodotti confezionati. Sono ultra processati e pieni si sostanze strane, per non dire di vere e proprie porcherie. Da questo punto di vista, la stupendaalche ti presentiamo qui appresso si rivela proprio la scelta più azzeccata. È morbida, è gustosa, e si prepara davvero in poco tempo. Una volta preparato l’impasto, infatti, non c’è che da aspettare che lieviti. C’è poi da considerare che gli ingredienti con cui si prepara sono piuttosto comuni e quindi anche molto facili da trovare. E dunque, che aspettate? Cimentatevi con questa divertente e golosa ricetta! Gli ingredienti Per dodici porzioni servono questi ingredienti: mezzo ...