Torneo NCAA, Baylor e Houston alle Final Four (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le prime due squadre qualificate alle Final Four del Torneo NCAA sono Baylor e Houston, che si sono imposte nelle sfide rispettivamente contro Arkansas e Oregon State. Per entrambe le compagini si tratta di qualificazioni storiche. In attesa di Gonzaga–USC e Michigan–UCLA, il Torneo NCAA già vede due compagini pronte a partecipare alle Final Four. Queste si terranno dal 3 al 5 aprile, concludendo quindi la March Madness. Il Torneo universitario di basket negli Stati Uniti è sempre stato palcoscenico di grandi campioni e risulta quindi interessante da diversi punti di vista. Lo scenario del NCAA è quello perfetto per i giovani cestisti per mettersi ...

