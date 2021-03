Advertising

forumJuventus : Verso #TorinoJuve, sabato ore 18. GdS-CT: 'Alla Continassa le buone notizie arrivano da Dybala, ok anche Ramsey. Bu… - JoseCarlosRRuiz : Da #Torino, città d' #Italia che ha ricevuto l'aiuto solidale dei medici e degli infermieri #cubani della Brigata… - sportli26181512 : Torino verso la Juve: torna #Nkoulou. La lombalgia ferma #Lyanco: Granata a lavoro in vista della stracittadina con… - MauroVari : Titolo della @Gazzetta_it di domani sull'indagine aperta dalla procura federale verso il Torino: 'A rischiare sarà… - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: prosegue ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino verso

Corriere dello Sport.it

- Nicolas Nkoulou è tornato ad allenarsi Filadelfia dopo aver sconfitto il Covid e aver superato le visite mediche. Il difensore deloggi ha riabbracciato i compagni e ha ripreso la preparazione con un programma personalizzato. Lyanco , invece, si è fermato per una lombalgia acuta: soltanto terapie per il brasiliano, sotto ...Vodafone si è già distinta per il suo impegnola sostenibilità. Il gruppo si è infatti ... prima in Italia, a Milano e 28 comuni dell'area metropolitana, a Roma,, Bologna e Napoli. A ...Commenta per primo 31 marzo 1992: in vantaggio grazie a un gol di Casagrande, il Torino perde 2-1 la semifinale d’andata in Coppa Uefa sul campo del Real Madrid, che ribalta il risultato con Hagi e Hi ...La positività al Covid di Merih Demiral (non ci sono in tal senso comunicazioni ufficiali da parte di Nazionale e club ma il tampone positivo risalirebbe a giovedì scorso) va a contrastare le due noti ...