Torino, Rincon suona la carica in vista del derby: “Abbiamo voglia di vincere per i tifosi” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tomas Rincon presente insieme a Juan Cuadrado al Liceo Scientifico delle scienze applicate S.Anna, ha presenziato a un incontro denominato “La sfida del Covid nello sport”. Il centrocampista del Torino si è espresso sulla situazione della pandemia che ha colpito inevitabilmente anche lo sport e sull’imminente derby contro la sua ex squadra, la Juventus. Ecco le sue parole. Rincon, l’ex del derby della Mole: le sue parole “Ci stiamo lavorando, sappiamo che importanza ha per i nostri tifosi e per la classifica che Abbiamo. È una partita stimolante, proveremo in tutti i modi a cercare una vittoria in casa che ci manca da tanto. Spaventato? Mai, le paure nella vita sono altre. Sono stimolato e Abbiamo voglia di giocare e di battere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tomaspresente insieme a Juan Cuadrado al Liceo Scientifico delle scienze applicate S.Anna, ha presenziato a un incontro denominato “La sfida del Covid nello sport”. Il centrocampista delsi è espresso sulla situazione della pandemia che ha colpito inevitabilmente anche lo sport e sull’imminentecontro la sua ex squadra, la Juventus. Ecco le sue parole., l’ex deldella Mole: le sue parole “Ci stiamo lavorando, sappiamo che importanza ha per i nostrie per la classifica che. È una partita stimolante, proveremo in tutti i modi a cercare una vittoria in casa che ci manca da tanto. Spaventato? Mai, le paure nella vita sono altre. Sono stimolato edi giocare e di battere ...

Toro_News : ?????| CENTROCAMPO In 6 si giocano la titolarità in #TorinoJuventus. #Mandragora, #Baselli e #Rincon i favoriti - toropuntoit : Torino ultimo per km percorsi. Belotti il più “picchiato”, Rincon è il migliore per dribbling… - ilgiovanemassi : RT @Fantacalcio: Torino, Rincon a sorpresa: è il calciatore con più dribbling riusciti in Serie A - Fantacalcio : Torino, Rincon a sorpresa: è il calciatore con più dribbling riusciti in Serie A - sportli26181512 : Torino, Rincon meglio di Cristiano Ronaldo & Co.: è il migliore in A per dribbling riusciti: Ci si aspetterebbe di… -