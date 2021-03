Torino Juventus, Pirlo riparte dal Derby: torna Cuadrado dall’inizio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Torino Juventus – torna la Serie A. Dopo le due settimane di pausa a causa delle Nazionali, i bianconeri ritroveranno il campionato. Dopo la brutta sconfitta contro il Benevento, Pirlo riparte nel Derby contro il Toro. La partita andrà in scena alle 18.00 di Sabato 3 Aprile. Pirlo non avrà a disposizione Buffon, squalificato per un turno per blasfemia, e Demiral, positivo al Covid-19, mentre Alex Sandro proverà a recuperare dal proprio infortunio. Torino Juventus, chi giocherà? Non destano preoccupazione le condizioni di Chiellini, rientrato anzitempo dalla Nazionale perché acciaccato. Il difensore toscano sarà regolarmente a disposizione contro i granata ma potrebbe partire dalla panchina, con la coppia centrale bianconera che ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 31 marzo 2021)la Serie A. Dopo le due settimane di pausa a causa delle Nazionali, i bianconeri ritroveranno il campionato. Dopo la brutta sconfitta contro il Benevento,nelcontro il Toro. La partita andrà in scena alle 18.00 di Sabato 3 Aprile.non avrà a disposizione Buffon, squalificato per un turno per blasfemia, e Demiral, positivo al Covid-19, mentre Alex Sandro proverà a recuperare dal proprio infortunio., chi giocherà? Non destano preoccupazione le condizioni di Chiellini, rientrato anzitempo dalla Nazionale perché acciaccato. Il difensore toscano sarà regolarmente a disposizione contro i granata ma potrebbe partire dalla panchina, con la coppia centrale bianconera che ...

