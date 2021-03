Torino-Juventus, le probabili formazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Torino-Juventus, tempo di derby della mole in programma sabato 3 aprile, con fischio d’inizio alle ore 18. Matematicamente la sfida scudetto non è ancora chiusa, ma per la Juventus la strada verso la vetta è molto in salita. Gli uomini di Pirlo arrivano al derby dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto e la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Derby Juventus-Torino. Le probabili formazioni probabili formazioni Juventus-Torino, 10^ giornata di Serie A Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni Juventus-Barcellona diretta tv ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 marzo 2021), tempo di derby della mole in programma sabato 3 aprile, con fischio d’inizio alle ore 18. Matematicamente la sfida scudetto non è ancora chiusa, ma per lala strada verso la vetta è molto in salita. Gli uomini di Pirlo arrivano al derby dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto e la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Derby. Le, 10^ giornata di Serie A-Sassuolo, le-Barcellona diretta tv ...

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS MERIH DEMIRAL POSITIVO AL COVID IN NAZIONALE Rientrerà a Torino con volo sanitario #SkySport… - forumJuventus : (TS) Juventus, Demiral positivo al Covid in nazionale? Il difensore salterebbe Torino, Napoli e Genoa --->… - forumJuventus : Verso #TorinoJuve, sabato ore 18. GdS-CT: 'Alla Continassa le buone notizie arrivano da Dybala, ok anche Ramsey. Bu… - MarcoMa88387928 : RT @JuventusTV: #ToroJuve 18/02/2018 ??? Il Derby della Mole deciso da #AlexSandro ?? On demand, qui ?? - AleGobbo87 : RT @GiovaAlbanese: #CristianoRonaldo è rientrato a Torino, domani tornerà ad allenarsi alla Continassa. #Juventus -