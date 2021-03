Torino Juventus, emergenza in porta: possibile esordio di Pinsoglio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Torino Juventus – Apprensione in casa Juve anche per il rientro di Szczesny. Il portiere sta bene ma ha trascorso l’ultima settimana in ritiro con la nazionale polacca. Ecco, è proprio questo il problema. La selezione biancorossa è stata funestata da un focolaio di Covid che ha coinvolto Krychowiak, Pi?tkowski, Klich e Skorupski. Quest’ultimo, fa notare la Gazzetta dello Sport, estremo difensore del Bologna e anche compagno di reparto del portiere bianconero. Torino Juventus, tocca a Pinsoglio? L’apprensione è figlia anche dell’assenza certa con il Torino di Gigi Buffon, fresco di squalifica per la bestemmia col Parma. Mancasse anche il polacco, per il derby di sabato in porta resterebbe disponibile solo Carlo Pinsoglio. Szczesny intanto è risultato ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 31 marzo 2021)– Apprensione in casa Juve anche per il rientro di Szczesny. Il portiere sta bene ma ha trascorso l’ultima settimana in ritiro con la nazionale polacca. Ecco, è proprio questo il problema. La selezione biancorossa è stata funestata da un focolaio di Covid che ha coinvolto Krychowiak, Pi?tkowski, Klich e Skorupski. Quest’ultimo, fa notare la Gazzetta dello Sport, estremo difensore del Bologna e anche compagno di reparto del portiere bianconero., tocca a? L’apprensione è figlia anche dell’assenza certa con ildi Gigi Buffon, fresco di squalifica per la bestemmia col Parma. Mancasse anche il polacco, per il derby di sabato inresterebbe disponibile solo Carlo. Szczesny intanto è risultato ...

