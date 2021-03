Tonica Wall Street spinta dal piano infrastrutturale di Biden

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –scambia con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,30%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.977 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,93%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,46%). La Borsa americana èdalda 2.000 miliardi di dollari in otto anni per investimenti in infrastrutture nazionali (con un focus sui trasporti) che il presidente degli Stati Uniti Joepresenterà oggi. Sul fronte macroeconomico, a marzo gli occupati nel settore privato sono aumentati al ritmo più alto da settembre 2020. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+1,08%), beni di consumo secondari (+0,58%) e beni industriali (+0,53%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance ...