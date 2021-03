Tommaso Zorzi e Platinette litigano al Maurizio Costanzo Show sulla legge contro l’omofobia

(Di giovedì 1 aprile 2021)è stato ospite anche della seconda puntata del, quella che ha visto la grande reunion del cast originale di Buona Domenica fra Paola Perego, Laura Freddi, Demo Morselli, Claudio Lippi, Enrico Papi, Rossella Brescia e. Proprio quest’ultima – appena è stata interpellata – si è rivolta aricordandogli quando lui, dalla casa del Grande Fratello Vip, avrebbe detto che gli avrebbe dato due schiaffi. “Se non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio rappresentare nessuno, ciascuno di noi è fatto in maniera differente e quindi, dato che mi hai promesso due sberle dall’interno della casa del Grande Fratello, vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele”....

Costanzo : “Credo che il successo sia il canto delle sirene” @tommaso_zorzi #MaurizioCostanzoShow - WittyTV : AAA CERCASI un paio di calzini per @tommaso_zorzi ?? ?? #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : State seguendo la “Rassegna Stramba” di @tommaso_zorzi? ?? #MaurizioCostanzoShow - Malvy34087444 : RT @luvsmadl: “gli omosessuali hanno un senso del vittimismo esagerato” Vorrei proprio vedere quante persone si indigneranno per questa fr… - xbrsmile : RT @tutticomemily: Maurizio Costanzo ha chiesto a Tommaso Zorzi di presenziare a tutte le puntate e di fare una rassegna stampa. Sono più… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

... Myriam ha vissuto un momento molto intenso durante la linea della vita, ammettendo: E' stato un esercizio di psicanalisi, ripercorri la tua vita! Se parlando diha confidato di ...E se io ho aperto l'applicazione solo per accettare l'invito, c'è chi farebbe carte false per poterci accedere e sentire ciò che dicedurante le sue dirette.brillo su ...Tommaso Zorzi elogia Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show: "Rimasta umile" Il 31 marzo 2021 in seconda serata su Canale 5 è andata in onda una nuova ...E proprio a inizio trasmissione c’è stato il tanto atteso scontro tra Tommaso Zorzi e Platinette. Cos’è successo? Quest’ultimo è entrato subito a gamba tesa sul popolare influencer chiedendogli se ...