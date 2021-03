Tommaso Zorzi contro Damiano ‘Er Faina’, scatta la polemica: ecco cos’è successo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Damiano Coccia detto Er Faina è tornato al centro della polemica questa volta per il fenomeno del cat calling contro di lui si è scagliato Tommaso Zorzi. Er Faina, oggi, nelle sue Instagram stories ha pubblicato un estratto di un video, di qualche giorno fa, di Aurora Ramazzotti vittima di cat calling che poi ha commentato. Secondo lui, se una ragazza o donna riceve due fischi per strada non è da considerarsi una molestia, ma un complimento se si va oltre il discorso cambia e diventa grave. Zorzi, miglior amico di Aurora, ha pubblicato queste parole nelle sue Instagram stories ed ha inoltre ripostato anche i video di Damiano. Ma diamo la linea a Er Faina e il suo punto di vista sul catcalling. (Con catcalling s’indica tutta quella serie di apprezzamenti fatti a una ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 marzo 2021)Coccia detto Er Faina è tornato al centro dellaquesta volta per il fenomeno del cat callingdi lui si è scagliato. Er Faina, oggi, nelle sue Instagram stories ha pubblicato un estratto di un video, di qualche giorno fa, di Aurora Ramazzotti vittima di cat calling che poi ha commentato. Secondo lui, se una ragazza o donna riceve due fischi per strada non è da considerarsi una molestia, ma un complimento se si va oltre il discorso cambia e diventa grave., miglior amico di Aurora, ha pubblicato queste parole nelle sue Instagram stories ed ha inoltre ripostato anche i video di. Ma diamo la linea a Er Faina e il suo punto di vista sul catcalling. (Con catcalling s’indica tutta quella serie di apprezzamenti fatti a una ...

