Toloi: “Che emozione l’esordio, sono molto contento. Tre punti importanti” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il difensore dell’Italia e dell’Atalanta Rafael Toloi ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo l’esordio e la vittoria contro la Lituania: “È stata una grande emozione, mi sono inserito bene. Questo è un gruppo fantastico. sono molto contento, è stata la mia prima partita. Sul sintetico non era facile giocare, ma l’importante è stata la vittoria”. Quale differenze ci sono col modulo di Gasperini?“Nell’Atalanta giochiamo a tre con due ali a centrocampo, ma qui ho trovato un bel gruppo. Abbiamo avuto qualche difficoltà questa sera, ma ora torniamo a casa. Adesso è il momento di pensare all’Atalanta e al campionato”. Quanto si sente vicino all’Europeo?“Io non sono più un ragazzino, per me è un’opportunità unica. Ho provato a fare ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il difensore dell’Italia e dell’Atalanta Rafaelha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopoe la vittoria contro la Lituania: “È stata una grande, miinserito bene. Questo è un gruppo fantastico., è stata la mia prima partita. Sul sintetico non era facile giocare, ma l’importante è stata la vittoria”. Quale differenze cicol modulo di Gasperini?“Nell’Atalanta giochiamo a tre con due ali a centrocampo, ma qui ho trovato un bel gruppo. Abbiamo avuto qualche difficoltà questa sera, ma ora torniamo a casa. Adesso è il momento di pensare all’Atalanta e al campionato”. Quanto si sente vicino all’Europeo?“Io nonpiù un ragazzino, per me è un’opportunità unica. Ho provato a fare ...

Advertising

A_tta93 : Ma lo sanno che Toloi è un difensore? #rai #italia - marcoo86o : RT @statutos__: romagnoli fa così cagare che hanno dovuto dare la cittadinanza a toloi ?? - DavidFava10 : @repubblica Bhe. Un po come mancini che convoca bernardeschi, locatelli, toloi ecc... Diciamo. - KevinMeringaes : RT @statutos__: romagnoli fa così cagare che hanno dovuto dare la cittadinanza a toloi ?? - orialismo : @ildpaa Ha giocato quel can*** di toloi solo perché il brasile non sa che esiste. -