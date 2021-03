Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020, #Hashimoto: 'Olimpiadi basate sul tema dell'uguaglianza di genere' - NoiNotizie : RT @RaiSport: Seiko #Hashimoto: 'Lasceremo un'eredità vera sulla parità di genere' Il n.1 Comitato organizzatore: 'Con i #Giochi cambio di… - RaiSport : Seiko #Hashimoto: 'Lasceremo un'eredità vera sulla parità di genere' Il n.1 Comitato organizzatore: 'Con i #Giochi… - giornaleradiofm : Tokyo:Hashimoto 'lasceremo eredità vera su parità di genere': (ANSA) - ROMA, 31 MAR - 'Questi Giochi saranno una op… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Hashimoto

La Gazzetta del Mezzogiorno

"Questi Giochi saranno una opportunità per un cambio di mentalità da parte dell'Intera Nazione": il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di, Seiko, parla così in un'intervista al sito del comitato olimpico internazionale sottolineando in particolare l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza di genere. "2020 è stata ..."Questi Giochi saranno una opportunità per un cambio di mentalità da parte dell'Intera Nazione". Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di, Seiko, parla così in un'intervista al sito del comitato olimpico internazionale sottolineando in particolare l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza di genere. "2020 è stata ...In un'intervista al sito del comitato olimpico, Seiko Hashimoto, presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, afferma l'importanza dei Giochi Olimpici ...ROMA, 31 MAR - "Questi Giochi saranno una opportunità per un cambio di mentalità da parte dell'Intera Nazione": il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Seiko Hashimoto, parl ...