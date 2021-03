«Together We Can». Vodafone riparte dalle persone (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tecnologia e persone. Il brand Vodafone si prepara a lanciare un nuovo piano di comunicazione basato sull'unione tra tecnologia e società, ingredienti fondamentali per costruire un futuro migliore. Il nuovo posizionamento dell'azienda di telecomunicazioni parte da un'indagine condotta sui consumatori che ha rimarcato quanto la tecnologia stia profondamente trasformando la vita delle persone: non ha più soltanto un impatto sugli individui ma gioca un ruolo significativo in tutta la società, facendo la differenza anche su temi come la sostenibilità e lo sviluppo sociale. Ed è proprio dalla sostenibilità che partirà la nuova campagna Vodafone «Together We Can». Il tema green risulta sempre più importante per i consumatori. Dall'indagine aziendale risulta infatti che sia un elemento chiave per circa otto ... Leggi su panorama (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tecnologia e. Il brandsi prepara a lanciare un nuovo piano di comunicazione basato sull'unione tra tecnologia e società, ingredienti fondamentali per costruire un futuro migliore. Il nuovo posizionamento dell'azienda di telecomunicazioni parte da un'indagine condotta sui consumatori che ha rimarcato quanto la tecnologia stia profondamente trasformando la vita delle: non ha più soltanto un impatto sugli individui ma gioca un ruolo significativo in tutta la società, facendo la differenza anche su temi come la sostenibilità e lo sviluppo sociale. Ed è proprio dalla sostenibilità che partirà la nuova campagnaWe Can». Il tema green risulta sempre più importante per i consumatori. Dall'indagine aziendale risulta infatti che sia un elemento chiave per circa otto ...

Advertising

mondomobileweb : Vodafone Together We Can, il nuovo claim dell’operatore in Italia e altri Paesi - VodafoneMediaIT : Tecnologia e persone, insieme, per il progresso della società: #Vodafone presenta il suo nuovo posizionamento di br… - PuntoCellulare : Vodafone lancia il suo nuovo posizionamento di brand che mette al centro l'interazione tra la tecnologia e le perso… - youmarkIT : Together We Can, Vodafone presenta il nuovo posizionamento di brand. Al centro l’interazione tra tecnologia e perso… - GoldenBackstage : #TogetherWeCan, il nuovo posizionamento di #Vodafone, è accompagnato dallo spot 'La ragazza inarrestabile', on air… -