Tito, operaio schiacciato da mezzo meccanico: proclamato sciopero 8 ore (Di mercoledì 31 marzo 2021) POTENZA - 'A seguito del grave incidente sul lavoro che ha coinvolto Antonio Cavallucci, un operaio abruzzese di 58 anni, sul cantiere della strada statale Tito Brienza', nel Potentino, Fenal - Uil, ...

