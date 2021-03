TIM promette quest’anno la “vera” copertura 5G in altre 20 città italiane (Di mercoledì 31 marzo 2021) TIM continua a investire sullo sviluppo della rete 5G e promette quest'anno la "vera" copertura 5G in altre 20 città italiane. Interessante, no? L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 31 marzo 2021) TIM continua a investire sullo sviluppo della rete 5G equest'anno la "5G in20. Interessante, no? L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : TIM promette quest’anno la “vera” copertura 5G in altre 20 città italiane - AlbertoCapitani : TIM sperimenta la XGS-PON per la fibra Multi-Giga TIM lancia la sperimentazione di una tecnologia che promette di… - AndreaPagani_ : @ziozetti @francofontana43 @Corriere tra l'altro la TIM?? ha l'opzione per salire a (mi pare) 1000/200, se devi movi… - wondermaewall : Vi dirò questo premio tim dato così presto NON PROMETTE NULLA DI BUONO - Elvira_Rizz : @TIM_Official @TIM4UStefano L'opzione SMART MOBILE mi viene addebitata mensilnente, SENZA ESSERE MAI STATA RICHIEST… -