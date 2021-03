Tiara dei Savoia all’asta | la geniale trovata pubblicitaria

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladeisarà in vendita da Sotheby’s a partire dall’11 maggio. Può essere indossata grazie ad unfiltro su Instagram Dall’11 maggio sarà messa in vendita la tanto ambitadei. Una delle tiare più importanti apparse sul mercato negli ultimi anni saràda Sotheby’s a Ginevra con una stima di 1-1,5 milioni di dollari (930.000 – 1.395.000 franchi svizzeri). Laè tempestata da una miriade di incredibili diamanti a cuscino, circolari e a taglio singolo. Numerose sono le perle naturali a forma di goccia leggermente barocche, protagonista della storia di Casa. La prestigiosa casa d’aste Sotheby’s, per inaugurare la presentazione della tanto attesa asta milionaria, ha ben pensato di lanciare un nuovo ...

... duca d'Aoste, poi re di Spagna (1870 - 1873) nel 1867, la, rimasta in famiglia per oltre 150 anni, si ritiene sia stata creata da Musy Padre e Figli - gioielliere di corte di Torino e uno...... non solo per la loro maestria e la qualitàmateriali che li rende vere e proprie opere d'arte, ... Unendo due antichi simboli di ricchezza e status (perle naturali e diademi), lache abbiamo ...La tiara reale di Casa Savoia finisce all'asta su Sotheby's. Sarà questo uno degli oggetti più preziosi dell’asta "Magnificent Jewels and Noble Jewels" di Sotheby’s a Ginevra l’11 maggio. Il gioiello ...Annunciata per l’11 maggio 2021 propone una creazione in perle e diamanti. E la casa d’aste ha anche creato l’applicazione per provare il gioiello e poi postare l’immagine ...