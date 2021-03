“Ti ho seguito senza conoscerti”, il film su Don Pino Puglisi e la sua lotta alla mafia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Augusta, 31 mar – Ti ho seguito senza conoscerti è un docu-film che omaggia Don Pino Puglisi, che il 15 settembre 1993 nel giorno del suo 56° compleanno, alle 20.45 in piazza Anita Garibaldi scese dalla sua auto e si avvicinò alla porta di casa quando si sentì chiamare, si girò e venne ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco alla testa. L’omicidio di Don Pino Puglisi Doveva sembrare una rapina finita male ma fu un’esecuzione firmata dalla mafia contro cui il prete di Brancaccio si opponeva tutti i giorni; vent’anni dopo il suo sacrificio, ma soprattutto l’opera che svolse in favore di tanti giovani, ha significato la beatificazione. Oggi viene presentata una nuova ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Augusta, 31 mar – Ti hoè un docu-che omaggia Don, che il 15 settembre 1993 nel giorno del suo 56° compleanno, alle 20.45 in piazza Anita Garibaldi scese dsua auto e si avvicinòporta di casa quando si sentì chiamare, si girò e venne ucciso con alcuni colpi d’arma da fuocotesta. L’omicidio di DonDoveva sembrare una rapina finita male ma fu un’esecuzione firmata dcontro cui il prete di Brancaccio si opponeva tutti i giorni; vent’anni dopo il suo sacrificio, ma soprattutto l’opera che svolse in favore di tanti giovani, ha significato la beatificazione. Oggi viene presentata una nuova ...

TeamLexDoIt : La procedura di costituzione di una #startup senza notaio è stata sospesa in seguito a una decisione del Consiglio… - Canieuest96 : RT @Setelecomandoio: @carlotta7011 @Saturnsthoughs È letteralmente incapace di aprire un uovo, senza il marito non riuscirebbe neanche ad a… - emmepas : Il problema è che er faina è seguito da tutti gli studenti che lo innalzano. Ragazzi STUDIATE. Senza farlo non andr… - IlPrimatoN : Un omaggio al prete ucciso nel 1993 - icebegr : @annoiatoh24 ieri sera su hanno deciso di commentarli sotto tweet di persone a caso io ho seguito la wave perché no… -