Tg Riabilitazione | edizione del 31 marzo 2021

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Simone Cecchetto è il nuovo presidente dell’Associazione italiana di Fisioterapia. L’elezione e’ avvenuta al termine dell’Assemblea Elettiva che Aifi ha tenuto online nello scorso weekend e che ha visto il passaggio di consegne tra il precedente Ufficio di presidenza, guidato da Mauro Tavarnelli, e la nuova governance. Il nuovo Consiglio direttivo per il periodo 2021-2024 sara’ formato da Andrea Turolla (vicepresidente), Donato Lancellotti (segretario nazionale), Denise Janin (tesoriere), Silvia Gianola (consigliere), Claudia Pati (consigliere), Andrea Piazze (consigliere). Cecchetto, dopo l’elezione, ha dichiarato che si farà promotore di “nuove attivita’ a favore dei soci, formazione di qualita’, affiancamento continuo agli studenti di Fisioterapia, stretta collaborazione con il mondo accademico e azioni per facilitare e supportare la produzione scientifica in Fisioterapia, oltre a un dialogo continuo con le istituzioni centrali e regionali”. – DOVE C’E’ DIFFICOLTA’ COMUNICAZIONE, PET THERAPY AIUTA

