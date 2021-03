Tg Politico Parlamentare, edizione del 31 marzo 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva il nuovo decreto del governo con le misure anti Covid: ad aprile l’Italia rimarrà blindata. Solo asporto e consegne per bar e ristoranti, chiuse palestre e teatri. La novità più importante riguarda la scuola: le lezioni riprenderanno in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. E’ passata dunque la linea rigorista del premier Mario Draghi, nonostante le pressioni delle regioni guidate dal centrodestra che chiedevano maggiore libertà per le attività economiche. C’è però l’impegno politico ad allentare le misure restrittive fra due settimane, qualora la situazione sanitaria dovesse migliorare. Intanto, confermato il lockdown nel ponte di Pasqua. Si potrà incontrare parenti e amici nella propria Regione, ma solo una volta al giorno. RIAPERTURE, SCINTILLE LEGA-PD Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva il nuovo decreto del governo con le misure anti Covid: ad aprile l’Italia rimarrà blindata. Solo asporto e consegne per bar e ristoranti, chiuse palestre e teatri. La novità più importante riguarda la scuola: le lezioni riprenderanno in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. E’ passata dunque la linea rigorista del premier Mario Draghi, nonostante le pressioni delle regioni guidate dal centrodestra che chiedevano maggiore libertà per le attività economiche. C’è però l’impegno politico ad allentare le misure restrittive fra due settimane, qualora la situazione sanitaria dovesse migliorare. Intanto, confermato il lockdown nel ponte di Pasqua. Si potrà incontrare parenti e amici nella propria Regione, ma solo una volta al giorno. RIAPERTURE, SCINTILLE LEGA-PD

