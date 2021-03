Tg Cinema | edizione del 31 marzo 2021

Leggi su dire

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo l'annuncio delle candidature ai David di Donatello 2021, Gabriele Muccino si è scagliato su Twitter contro i giurati del premio perché deluso dalla scarsa attenzione avuta sul suo ultimo film 'Gli anni più belli'. "L'avete fatta grossa. A perdere non sono io, ma la vostra credibilità, smarrita peraltro da tempo", ha twittato il regista, che farà il tifo per Micaela Ramazzotti candidata a Miglior attrice protagonista e Claudio Baglioni a Miglior canzone originale per 'Gli anni più belli'. Inoltre, Muccino in un tweet successivo ha scritto di non essere riuscito a vedere fino alla fine 'Favolacce' dei fratelli D'Innocenzo, con tredici nomination, perché annoiato dal film.