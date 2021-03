(Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - L'batte anche lae ottiene ladi fila in questo inizio di camminodel 2022. A Vilnius finisce 2-0 grazie alla fiammata di Sensi e il rigore di Immobile, che regalano alla squadra di Mancini il primo posto solitario nel Gruppo C, con una gara in più rispetto alla Svizzera (oggi a riposo). Gli azzurri tengono in mano il pallino del gioco sin dall'inizio, ma non riescono quasi a mai ad impensierire seriamente un inoperoso Svedkauskas. La prima grande chance per l'capita al 39' sui piedi di El Sharaawy, che al limite'area piccola cicca clamorosamente la sfera con l'esterno del piede destro, gettando al vento il buon assist di Pessina. La svolta nella ripresa Ad inizio ripresa la squadra ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e cent… - EnricoMonachino : RT @Vivo_Azzurro: ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e centra la… - Agenzia_Italia : Terza vittoria dell'Italia verso i mondiali, la Lituania battuta 2-0 - marcofeltracco : RT @Vivo_Azzurro: ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e centra la… - valent1_sch : RT @Vivo_Azzurro: ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e centra la… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza vittoria

partita dei gruppi europei.su tre e vetta solitaria della classifica del gruppo C di qualificazione al Qatar (anche se la Svizzera ha una partita in meno). Questo vale il 2 - 0 ottenuto dall'Italia in Lituania al ...Queste le pagelle dell'Italia dopo laper 2 - 0 in Lituania, a Vilnius , nellagiornata del gruppo B di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: 6,5 Donnarumma È l'unico a giocarne tre su tre, perché Sirigu non è al top: ...AGI - L’Italia batte anche la Lituania e ottiene la terza vittoria di fila in questo inizio di cammino verso i Mondiali del 2022. A Vilnius finisce 2-0 grazie alla fiammata di Sensi e il rigore di ...Venticinquesimo risultato utile per l’Italia di Roberto Mancini che batte la Lituania 0-2 in una partita tutt’altro che facile Lituania-Italia 0-2, qualificazioni mondiale Qatar 2022 – Una partita sem ...