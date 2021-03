Terim Fiorentina, dalla Turchia: Commisso pensa al clamoroso ritorno (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo quanto riportato in Turchia, Commisso starebbe pensando di affidare la panchina ad un grande ex: contatti con Terim La Fiorentina ha da poco preso atto delle dimissioni di Cesare Prandelli che non è più l’allenatore dei viola: il grande ex ha lasciato e Commisso ha richiamato Beppe Iachini. Secondo quanto riportato dal portale turco, Fanatik, Rocco Commisso starebbe di riportare sulla panchina dei viola un grande ex, ovvero Fatih Terim. Un tuffo nel passato per i viola dopo Prandelli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo quanto riportato instarebbendo di affidare la panchina ad un grande ex: contatti conLaha da poco preso atto delle dimissioni di Cesare Prandelli che non è più l’allenatore dei viola: il grande ex ha lasciato eha richiamato Beppe Iachini. Secondo quanto riportato dal portale turco, Fanatik, Roccostarebbe di riportare sulla panchina dei viola un grande ex, ovvero Fatih. Un tuffo nel passato per i viola dopo Prandelli. Leggi su Calcionews24.com

