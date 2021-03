Terapia domiciliare | il protocollo Remuzzi funziona | “In ospedale solo 2 pazienti su 90”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – Buone notizie sul fronte delle terapie domiciliari contro il coronavirus: arrivano i primi, incoraggianti risultati dello studio retroattivo condotto sul «» elaborato all’Istituto Mario Negri di Bergamo. Curare da casa si può, iniziando unache si discosta dalle raccomandazioni dell’Iss a base di tachipirina, vigile attesa e sperare che la situazione non si aggravi. Si interviene subito, senza aspettare il tampone Sostanzialmente, all’insorgere dei primi sintomi si inizia subito a curare il paziente senza aspettare l’esito del tampone: con farmaci da banco si cerca di prevenire la moltiplicazione del virus che porta al fenomeno infiammatorio tipico delle forme più virulente della malattia. Quello che conduce dritti all’e in intensiva, per intenderci. Il ...

