Tenute Carrisi | ecco quanto costa soggiornare nel regno di Albano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La tenuta dinella sua Cellino San Marco è aperta a tutti ed il prezzo a notte è assolutamente inimaginabile.è stato un grandissimo cantante e interprete della musica italiana tra gli anni 70 ed 80. Di lui si ricorda certamente la bellissima storia d’amore con Romina Power e con lei l’interpretazione di uno dei “must” della musica italiana dal titolo “Felicità”. Eppure forse in molti non sanno che da qualche tempoè diventato anche imprenditore nel settore turistico, comprando una meravigliosa tenuta nella sua Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Questa tenuta chiamata appunto “” è una meravigliosa struttura immersa nel verde, infatti è circondata da 60 ettari di bosco chiamato per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tenute Carrisi

Yeslife

Leoggi sono un must per la zona, nelle quali si può anche soggiornare. Ogni anno sono tantissimi i curiosi ed i fan che vi si recano e che vorrebbero vedere da vicino la villa del ...Sembra essere tutto pronto in casa, nellea due passi da Brindisi. Al Bano, il Leone di Cellino, che ha partecipato all'edizione spagnola de Il cantante mascherato e a The voice con sua figlia Jasmine, ...Loredana Lecciso è conosciuta da tutti per essere la compagna di Albano, ma sono in molti a non sapere che anche lei, prima di que ...Al Bano e AstraZeneca: la confessione. Pur riconoscendo nei vaccini l’unico modo per uscire dall’emergenza sanitaria quanto prima, Al Bano Carrisi ha affermato che non si sott ...