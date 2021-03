Tennis, Lorenzo Sonego: “Peccato per la partenza un po’ lenta, Tsitsipas è stato impeccabile” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Niente da fare per Lorenzo Sonego. L’azzurro si è dovuto arrendere negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami (Stati Uniti) al n.5 del mondo Stefanos Tsitsipas sullo score di 6-2 7-6 (2). Una prestazione, comunque, di rilievo del piemontese che soprattutto nel secondo parziale ha fatto vedere ottime cose, giocando punto a punto contro un giocatore oggettivamente superiore. “Peccato per la partenza un po’ lenta, ma era la prima volta che giocavo con le luci di sera, non è stato semplice abituarsi all’inizio. Dopo ho giocato un ottimo Tennis. Lui si è sempre espresso al massimo, è stato sempre attentissimo e poi alla fine ha fatto un buonissimo tie-break. Ho giocato aggressivo, cercando di andare a prendermi i punti, ma non è andata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Niente da fare per. L’azzurro si è dovuto arrendere negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami (Stati Uniti) al n.5 del mondo Stefanossullo score di 6-2 7-6 (2). Una prestazione, comunque, di rilievo del piemontese che soprattutto nel secondo parziale ha fatto vedere ottime cose, giocando punto a punto contro un giocatore oggettivamente superiore. “per laun po’, ma era la prima volta che giocavo con le luci di sera, non èsemplice abituarsi all’inizio. Dopo ho giocato un ottimo. Lui si è sempre espresso al massimo, èsempre attentissimo e poi alla fine ha fatto un buonissimo tie-break. Ho giocato aggressivo, cercando di andare a prendermi i punti, ma non è andata ...

