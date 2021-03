Tennis, Jannik Sinner: “Sono molto contento, ma il mio torneo non è finito. Contro Bublik è stato un match strano…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Jannik Sinner non vuole fermarsi e porta a casa la quarta vittoria consecutiva, sbarazzandosi anche del kazako Alexander Bublik e centrando il pass per le semifinali del Masters 1000 di Miami. Si tratta del miglior risultato in carriera per l’azzurro a livello 1000, che dopodomani affronterà uno tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Roberto Bautista Agut con in palio un posto in finale. “Significa molto per me. Oggi non era facile, Sono qui a Miami per la prima volta e Sono molto contento per questo risultato. Comunque il torneo non è finito e proverò a giocare il mio miglior Tennis dopodomani in semifinale. Non vedo l’ora!“, le prime dichiarazioni a caldo del Tennista altoatesino ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021)non vuole fermarsi e porta a casa la quarta vittoria consecutiva, sbarazzandosi anche del kazako Alexandere centrando il pass per le semifinali del Masters 1000 di Miami. Si tratta del miglior risultato in carriera per l’azzurro a livello 1000, che dopodomani affronterà uno tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Roberto Bautista Agut con in palio un posto in finale. “Significaper me. Oggi non era facile,qui a Miami per la prima volta eper questo risultato. Comunque ilnon èe proverò a giocare il mio migliordopodomani in semifinale. Non vedo l’ora!“, le prime dichiarazioni a caldo delta altoatesino ...

