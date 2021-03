Tennis, Dominic Thiem out anche a Monte Carlo. L’austriaco dà forfait per il primo 1000 stagionale su terra (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si prolunga lo stop per infortunio di Dominic Thiem, sempre alle prese con un problema fisico che lo costringerà a saltare anche il primo Masters 1000 della stagione su terra battuta. Il Tennista austriaco, come riportato da Luca Fiorino su Twitter, si sarebbe infatti cancellato dalla entry list del prossimo torneo di MonteCarlo. Il n.4 del ranking ATP dovrà quindi attendere più del previsto, prima di tornare in campo nel circuito maggiore. Ricordiamo che l’ultima partita del 27enne austriaco risale allo scorso 16 marzo, in cui fu sconfitto nettamente dal sudafricano Harris all’esordio in quel di Dubai. Si tratta di un fastidio al piede destro che si ripresenta spesso e volentieri quando gioca sul duro, come ha rivelato recentemente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si prolunga lo stop per infortunio di, sempre alle prese con un problema fisico che lo costringerà a saltareilMastersdella stagione subattuta. Ilta austriaco, come riportato da Luca Fiorino su Twitter, si sarebbe infatti cancellato dalla entry list del prossimo torneo di. Il n.4 del ranking ATP dovrà quindi attendere più del previsto, prima di tornare in campo nel circuito maggiore. Ricordiamo che l’ultima partita del 27enne austriaco risale allo scorso 16 marzo, in cui fu sconfitto nettamente dal sudafricano Harris all’esordio in quel di Dubai. Si tratta di un fastidio al piede destro che si ripresenta spesso e volentieri quando gioca sul duro, come ha rivelato recentemente ...

Advertising

Ticinonline : Dominic Stricker incoronato a Lugano #lugano @swiss_tennis - laregione : Dominic Stricker non trema e fa suo il Challenger di Lugano - francatiz : RT @RSIsport: ?????? Dominic Stricker ha conquistato il Challenger di Lugano battendo in finale l'ucraino Vitaliy Sachko per 6-4 6-2. Per il 1… - RSIsport : ?????? Dominic Stricker ha conquistato il Challenger di Lugano battendo in finale l'ucraino Vitaliy Sachko per 6-4 6-2… - live_tennis : Lugano Challenger - Semi-final: Dominic Stephan Stricker beat Yuichi Sugita 5-7, 6-4, 6-4 -