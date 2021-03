Temptation Island: tre coppie famose verso il cast (Di mercoledì 31 marzo 2021) Temptation Island sta scaldando i motori e quest’anno, per la prima volta dopo tre anni consecutivi, sparirà la doppia edizione: ce ne sarà una sola (probabilmente condotta da Filippo Bisciglia) e sarà come ai vecchi tempi, un ibrido fra concorrenti vip e nip. L’edizione di soli vip è quindi definitivamente morta nel 2019 con la seconda ed ultima stagione, come confermato ai tempi da Maria De Filippi. La prima è stata condotta nel 2018 da Simona Ventura, mentre la seconda l’anno successivo da Alessia Marcuzzi, tornata poi anche nel 2020 ma con la versione classica da cui è uscita Carlotta Dell’Isola, vista poi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha svelato che quest’anno le tre coppie di vip che sono state adocchiate dagli autori per partecipare sono: Alessio Guidi e Stephanie Bellarte ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021)sta scaldando i motori e quest’anno, per la prima volta dopo tre anni consecutivi, sparirà la doppia edizione: ce ne sarà una sola (probabilmente condotta da Filippo Bisciglia) e sarà come ai vecchi tempi, un ibrido fra concorrenti vip e nip. L’edizione di soli vip è quindi definitivamente morta nel 2019 con la seconda ed ultima stagione, come confermato ai tempi da Maria De Filippi. La prima è stata condotta nel 2018 da Simona Ventura, mentre la seconda l’anno successivo da Alessia Marcuzzi, tornata poi anche nel 2020 ma con la versione classica da cui è uscita Carlotta Dell’Isola, vista poi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha svelato che quest’anno le tredi vip che sono state adocchiate dagli autori per partecipare sono: Alessio Guidi e Stephanie Bellarte ...

