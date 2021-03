Temptation Island: Maria Teresa Ruta si candida (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più forti della scorsa edizione; dopo diversi litigi con Tommaso Zorzi, anche fuori dalla casa di cinecittà, adesso Maria Teresa è pronta a lasciarsi alle spalle l’esperienza del GF, candidandosi al reality delle tentazioni. Peccato ci sia solo un grosso problema, scopriamo quale! Maria Teresa Ruta è decisamente un personaggio di punta dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip; la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021)è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più forti della scorsa edizione; dopo diversi litigi con Tommaso Zorzi, anche fuori dalla casa di cinecittà, adessoè pronta a lasciarsi alle spalle l’esperienza del GF,ndosi al reality delle tentazioni. Peccato ci sia solo un grosso problema, scopriamo quale!è decisamente un personaggio di punta dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip; la Articolo completo: dal blog SoloDonna

