Telese Terme, sequestrato autocarro che trasportava rifiuti provenienti da scarti di demolizione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri Forestale di Telese Terme a seguito di attività specifiche, volte alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro l’ambiente in particolare nel settore dei trasporti di materiali su gomma, ponevano sotto sequestro un autocarro che trasportava rifiuti provenienti da scarti di demolizione. I militari nell’immediatezza, avendo acquisito sufficienti elementi, sono riusciti a risalire al luogo di origine dei rifiuti che è stato poco dopo identificato in un sito riservato e di difficile accesso. L’immediata ispezione che ne è scaturita ha permesso ai militari di riscontrare la presenza di un impianto di frantumazione inerti non autorizzato con la presenza sul sito di ingenti quantitativi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri Forestale dia seguito di attività specifiche, volte alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro l’ambiente in particolare nel settore dei trasporti di materiali su gomma, ponevano sotto sequestro unchedadi. I militari nell’immediatezza, avendo acquisito sufficienti elementi, sono riusciti a risalire al luogo di origine deiche è stato poco dopo identificato in un sito riservato e di difficile accesso. L’immediata ispezione che ne è scaturita ha permesso ai militari di riscontrare la presenza di un impianto di frantumazione inerti non autorizzato con la presenza sul sito di ingenti quantitativi ...

