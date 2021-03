Tegola Juventus, Pirlo allarmato: decimo giocatore positivo al Covid (Di mercoledì 31 marzo 2021) Andrea Pirlo è alle prese con l’ennesima Tegola: in casa Juventus c’è il decimo positivo al Covid. Merih Demiral è positivo al Covid. Il difensore turco era stato convocato in nazionale per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio, e nel ritiro con la sua Turchia ha contratto il virus. Il 23enne sta bene, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Andreaè alle prese con l’ennesima: in casac’è ilal. Merih Demiral èal. Il difensore turco era stato convocato in nazionale per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio, e nel ritiro con la sua Turchia ha contratto il virus. Il 23enne sta bene, L'articolo proviene da Inews.it.

