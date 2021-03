Tanti auguri Isabella Ferrari | i look più belli dell’attrice

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Brava, bella e talentuosa,il 31 marzo 2021 soffia 57 candeline sulla sua torta di compleanno. L’attrice, nata a Ponte dell’Olio, è amatissima sia per il lavoro svolto a teatro, che al cinema in tv, ma noi di Velvet l’ammiriamo anche per il suo tocco glamour e per il suo affetto genuino nei confronti delle maison. Classe 1964,– pseudonimo diFogliazza – nell’arco della sua carriera ha vinto diversi premi come la Coppa Volpi assegnato alla Mostra del cinema di Venezia 1995 per il film Romanzo di un giovane povero, o ancora al Festival del cinema di Roma ha vinto nel 2012 il Marc’Aurelio d’Argento per il film E la chiamano estate. L’esordio diè arrivato in televisione con il programma Sotto le stelle ed è ...