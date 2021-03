infoitsport : Masters 1000 Miami, il tabellone di Jannik Sinner. Quarto insidioso, poi Medvedev all’orizzonte - zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Miami 2021: Medvedev guida il seeding presenti Sinner e Musetti - #Tabellone #Masters… - zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Miami 2021: Medvedev guida il seeding presenti Sinner e Musetti - #Tabellone #Masters… - zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Miami 2021: Medvedev guida il seeding presenti Sinner e Musetti - #Tabellone #Masters… - zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Miami 2021: Medvedev guida il seeding presenti Sinner e Musetti - #Tabellone #Masters… -

Daniil Medvedev (ATP 2) e Stefanos Tsitsipas (ATP 5) hanno agevolmente trovato l'accesso per i quarti di finale del1000 di Miami. Il numero 1 e 2 delhanno battuto rispettivamente Frances Tiafoe (58) 6 - 4 6 - 3 e Lorenzo Sonego (34) 6 - 2 7 - 6 (7/2).... che questo1000 lo ha vinto tre anni fa raggiungendo un'altra finale nella stagione ... ma bisognerà aspettare; così anche per scoprire se davvero si arriverà a un incrocio, nel...Continua a macinare record il giovane talento del tennis italiano e oramai internazionale Jannik Sinner. Alla sua terza apparizione in carriera nel tabellone di un Masters 1000, il talento di Ortisei, ...Si tratta del primo ottavo di finale raggiunto da Lorenzo Sonego in un Masters 1000 sul cemento, dopo il quarto di finale conquistato a Montecarlo nel 2019. Al prossimo turno Lorenzo se la dovrà ...