Svegliati amore mio, stasera in tv la seconda puntata: cast, dove è stata girata la serie, trama e anticipazioni episodio mercoledì 31 marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mancano poche ore e andrà in onda il secondo episodio di Svegliati amore mio, la fiction che la settimana scossa ha debuttato con successo su Canale 5 in prima serata. Nel cast della serie tv, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi: Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca, Massimo Popolizio, Francesco Venditti. Svegliati amore mio, stasera in tv la seconda puntata: anticipazioni mercoledì 31 marzo Nanà (Sabrina Ferilli) e suo marito Sergio (Ettore Bassi) sono una coppia affiatata, una famiglia felice finché non vengono a sapere che la loro bimba ha la leucemia. Dopo un momento di buio, Nanà inizia la sua battaglia contro il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mancano poche ore e andrà in onda il secondodimio, la fiction che la settimana scossa ha debuttato con successo su Canale 5 in prima serata. Neldellatv, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi: Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca, Massimo Popolizio, Francesco Venditti.mio,in tv la31Nanà (Sabrina Ferilli) e suo marito Sergio (Ettore Bassi) sono una coppia affiatata, una famiglia felice finché non vengono a sapere che la loro bimba ha la leucemia. Dopo un momento di buio, Nanà inizia la sua battaglia contro il ...

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - lightmvon : @violettedamore no che ceh io parlo con una tizia che è molto fan, segue sabrina da quando era pure piccola e sembr… - CorriereCitta : Svegliati amore mio, stasera in tv la seconda puntata: cast, dove è stata girata la serie, trama e anticipazioni ep… -