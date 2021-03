Svegliati amore mio: la anticipazioni della seconda puntata (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riuscirà Nanà a ribaltare il suo destino ma anche quello della comunità, lottando per abbattere l'inquinamento dell'acciaieria che fa ammalare sempre più persone? Comincia così la seconda puntata di Svegliati amore mio, la serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli, scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi: al centro della storia c'è una mamma coraggio la cui vita è stata stravolta dalla malattia della figlia ed ora è pronta a tutto per persuadere le altre madri a unirsi alla sua battaglia. Ecco cos'accadrà nel secondo e penultimo episodio, in onda mercoledì 31 marzo. Svegliati amore mio, la anticipazioni della seconda puntata Sergio (Ettore Bassi), il marito di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riuscirà Nanà a ribaltare il suo destino ma anche quellocomunità, lottando per abbattere l'inquinamento dell'acciaieria che fa ammalare sempre più persone? Comincia così ladimio, la serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli, scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi: al centrostoria c'è una mamma coraggio la cui vita è stata stravolta dalla malattiafiglia ed ora è pronta a tutto per persuadere le altre madri a unirsi alla sua battaglia. Ecco cos'accadrà nel secondo e penultimo episodio, in onda mercoledì 31 marzo.mio, laSergio (Ettore Bassi), il marito di ...

