Svegliati amore mio: cosa è successo nella prima puntata, riassunto (Di mercoledì 31 marzo 2021) cosa è successo nella prima puntata di Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? Nel primo episodio della serie tv abbiamo conosciuto Nanà, una madre, una moglie e prima ancora una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La sua vita è cambiata per sempre quando sua figlia si è ammalata improvvisamente. La scoperta di altri casi simili al suo fa sorgere in lei un dubbio atroce: la causa di tutto potrebbero essere le emissioni di una fabbrica a pochi passi da casa, la stessa per cui lavora suo marito. Nel dettaglio, nella prima puntata abbiamo visto la famiglia Santoro alle prese con la scoperta della malattia della figlia Sara che durante una gara di ...

