Svegliati amore mio, chi è Ettore Bassi: Sergio nella fiction (Di mercoledì 31 marzo 2021) Svegliati amore mio, Ettore Bassi è un attore italiano noto al pubblico per aver interpretato diversi ruoli fondamentali in serie tv prettamente italiane. Svegliati amore mio, chi è Ettore Bassi, la carriera tra giochi di prestigio e teatro (Getty Images)Durante la sua carriera, l’attore ha saputo destreggiarsi con abilità tra il mondo del grande e piccolo schermo, ha anche avuto esperienze in teatro. Oggi rappresenta uno dei volti più amati dagli italiani, ha recitato in diverse fiction come: Carabinieri, Rex, La porta rossa, L’isola di Pietro e adesso lo vediamo nei panni di Sergio in Svegliati amore mio. L’attore nasce a Bari il 16 Aprile del 1970, sin da bambino ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 31 marzo 2021)mio,è un attore italiano noto al pubblico per aver interpretato diversi ruoli fondamentali in serie tv prettamente italiane.mio, chi è, la carriera tra giochi di prestigio e teatro (Getty Images)Durante la sua carriera, l’attore ha saputo destreggiarsi con abilità tra il mondo del grande e piccolo schermo, ha anche avuto esperienze in teatro. Oggi rappresenta uno dei volti più amati dagli italiani, ha recitato in diversecome: Carabinieri, Rex, La porta rossa, L’isola di Pietro e adesso lo vediamo nei panni diinmio. L’attore nasce a Bari il 16 Aprile del 1970, sin da bambino ha ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed… - trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - GiorgiaMidili1 : RT @fictionmediaset: Ecco una piccola anticipazione di quello che vedremo nella seconda puntata di #SvegliatiAmoreMio , mercoledì su #Canal… - GiorgiaMidili1 : RT @CorriereCitta: Svegliati amore mio, stasera in tv la seconda puntata: cast, dove è stata girata la serie, trama e anticipazioni episodi… -