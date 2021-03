Svegliati amore mio, Anticipazioni della Seconda Puntata: Sabrina Ferilli sempre più Madre Coraggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) La trama della Seconda Puntata di Svegliati amore mio, in onda stasera in Prima Serata su Canale 5. La miniserie vede protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 31 marzo 2021) La tramadimio, in onda stasera in Prima Serata su Canale 5. La miniserie vede protagonisti, Ettore Bassi e Francesco Arca.

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - TvCircle1 : RT @fictionmediaset: Torna in prima serata su #Canale5 dopo l'ottimo esordio #Svegliatiamoremio con #SabrinaFerilli per la regia di @Togna… - TognazziR : RT @fictionmediaset: Torna in prima serata su #Canale5 dopo l'ottimo esordio #Svegliatiamoremio con #SabrinaFerilli per la regia di @Togna… -