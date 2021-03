“Svegliati amore mio”, anticipazioni della seconda puntata (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stasera mercoledì 31 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata di “Svegliati amore mio“, serie tv scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo che vede protagonista Sabrina Ferilli. La puntata sarà visibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. “Svegliati amore mio”, la trama della seconda puntata L’incidente all’acciaieria acutizza le difficoltà tra Sergio e Mimmo, e di entrambi con la stessa Nanà. Fino a quando un tragico avvenimento getta l’ombra del sospetto su uno dei due. Nana è una madre, una moglie e prima ancora una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La vita cambia per sempre quando sua figlia si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stasera mercoledì 31 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda ladi “mio“, serie tv scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo che vede protagonista Sabrina Ferilli. Lasarà visibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. “mio”, la tramaL’incidente all’acciaieria acutizza le difficoltà tra Sergio e Mimmo, e di entrambi con la stessa Nanà. Fino a quando un tragico avvenimento getta l’ombra del sospetto su uno dei due. Nana è una madre, una moglie e prima ancora una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La vita cambia per sempre quando sua figlia si ...

Ultime Notizie dalla rete : Svegliati amore Chi l'ha Visto, caso Denise Pipitone: Ricky Tognazzi critica Sciarelli Olesya Rostova è Denise Pipitone? Tra dubbi e riscontri stasera Chi l'ha Visto fa chiarezza. Intanto il regista di Svegliati Amore Mio ha lanciato una forte ...

'Svegliati amore mio', anticipazioni della puntata del 31 marzo La miniserie con protagonista la meravigliosa Sabrina Ferilli 'Svegliati amore mio' andrà in onda questa sera, 31 marzo, con il secondo episodio della prima stagione . Cosa succederà nella seconda puntata della serie che ha già fatto commuovere il pubblico di ...

Svegliati amore mio, il promo della seconda puntata Mediaset Play ‘Svegliati amore mio’, anticipazioni della puntata del 31 marzo Continua l'appassionante vicenda di Nanà, impersonata da Sabrina Ferilli, alle prese con la malattia della figlia Sara: anticipazioni di 'Svegliati amore mio' ...

Chi l’ha Visto, caso Denise Pipitone: Ricky Tognazzi critica Sciarelli Mah” Una critica dettata dal fatto, forse, che stasera va in onda la seconda puntata di Svegliati Amore Mio di Tognazzi e la moglie Simona Izzo, con protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e ...

