'Svegliati amore mio', anticipazioni della puntata del 31 marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) La miniserie con protagonista la meravigliosa Sabrina Ferilli 'Svegliati amore mio' andrà in onda questa sera, 31 marzo, con il secondo episodio della prima stagione. Cosa succederà nella seconda puntata della serie che ha già fatto commuovere il pubblico di Canale 5? Lo scopriremo stasera alle 21:30 circa, ma intanto ecco alcune anticipazioni. La nuova fiction di Canale 5 Scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, 'Svegliati amore mio' ha come protagonista Sabrina Ferilli nei panni di Nanà, una mamma coraggiosa alle prese con la terribile malattia della figlia. Lei e il marito Sandro – lei parrucchiera e lui operaio –, interpretato da Ettore Bassi, vengono trascinati in un ...

