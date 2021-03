Superbonus e bonus casa 2021, nuova scadenza per la comunicazione: cessione del credito possibile fino al 15 aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sul bonus e Superbonus casa arrivano importanti aggiornamenti. Secondo quando confermato dalla recente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (protocollo numero 83933 del 2021), ci sarà più tempo per procedere all’invio del modello. In particolare, l’ente pubblico conferma la possibilità di inoltrare la pratica fino al prossimo 15 aprile. L’estensione dei tempi arriva molto vicina ai termini della precedente scadenza, fissata ad oggi 31 marzo. Il riferimento va a tutte le pratiche per la comunicazione di cessione del credito e per lo sconto in fattura relative al Superbonus 110% oppure ai bonus casa ordinari. A livello operativo, ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sularrivano importanti aggiornamenti. Secondo quando confermato dalla recentedell’Agenzia delle Entrate (protocollo numero 83933 del), ci sarà più tempo per procedere all’invio del modello. In particolare, l’ente pubblico conferma la possibilità di inoltrare la praticaal prossimo 15 aprile. L’estensione dei tempi arriva molto vicina ai termini della precedente, fissata ad oggi 31 marzo. Il riferimento va a tutte le pratiche per ladidele per lo sconto in fattura relative al110% oppure aiordinari. A livello operativo, ...

