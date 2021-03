Super-Sensi, 2-0 alla Lituania: l'Italia vola, Mancini come Marcello Lippi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il terzo 2-0 in una settimana è quello che convince di meno. Per qualità dell'avversario, la Lituania occupa il 129° posto nel ranking Fifa, per la fatica con cui l'Italia ha raccolto i tre punti (la gara è stata sigillata solo in pieno recupero dal rigore di Immobile), per i tanti errori in zona gol destinati a riaccendere il dibattito sul problema del centravanti. La Nazionale, nonostante il tanto turnover e la poca brillantezza, passa a Vilnius dopo un primo tempo complicato e resta a punteggio pieno, salendo a +3 sulla Svizzera (a riposo) e mantenendo il percorso immacolato nel cammino verso il Mondiale in Qatar. Il jolly da fuori area di Sensi in avvio ripresa spiana la strada agli azzurri, che si complicano però la vita sciupando successivamente numerose palle gol. Roberto Mancini raggiunge così ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il terzo 2-0 in una settimana è quello che convince di meno. Per qualità dell'avversario, laoccupa il 129° posto nel ranking Fifa, per la fatica con cui l'ha raccolto i tre punti (la gara è stata sigillata solo in pieno recupero dal rigore di Immobile), per i tanti errori in zona gol destinati a riaccendere il dibattito sul problema del centravanti. La Nazionale, nonostante il tanto turnover e la poca brillantezza, passa a Vilnius dopo un primo tempo complicato e resta a punteggio pieno, salendo a +3 sulla Svizzera (a riposo) e mantenendo il percorso immacolato nel cammino verso il Mondiale in Qatar. Il jolly da fuori area diin avvio ripresa spiana la strada agli azzurri, che si complicano però la vita sciupando successivamente numerose palle gol. Robertoraggiunge così ...

