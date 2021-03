Suicidio assistito, tribunale di Ancona respinge ricorso 42enne tetraplegico (Di mercoledì 31 marzo 2021) 'Perché se la Corte Costituzionale ha stabilito che è legale, a me viene invece vietato?'. Mario (il nome è di fantasia) è un 42enne tetraplegico. Alla decisione del tribunale di Ancona, che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) 'Perché se la Corte Costituzionale ha stabilito che è legale, a me viene invece vietato?'. Mario (il nome è di fantasia) è un. Alla decisione deldi, che ha ...

